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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль и палестинские боевики договорились о прекращении огня

Источник:
ТАСС
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Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / CC BY-SA 3.0

Режим прекращения огня начал действовать в пятницу в 02.00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

В секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли в эти минуты с палестинскими флагами и на улицы Рамаллы, в ознаменование прекращения военных действий в небо запускаются салюты, приводит ТАСС сообщение арабских СМИ.

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.

По информации государственного египетского телевидения, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тысяч ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

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Оборона #Конфликты #Военная политика
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