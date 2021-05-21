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Убийца почти 30 лет путал следы и скрывался от следователей Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет Иркутской области завершил расследование уголовного дела об убийстве местного жителя, совершенно в 1994 году. Преступник на протяжении 27 лет путал следы и скрывался от следствия.

В апреле 1994 года на обочине дороги возле одного из населенных пунктов Братского района сотрудники МВД нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своем автомобиле.

Личность подозреваемого тогда установили быстро, но задержать его не смогли. Он скрылся на территории Казахстана, после этого его следы потерялись. Тогда уголовное дело приостановили, однако в 2020 году следствие было возобновлено.

Сыщики и сотрудники МВД провели работу, и вышли на след убийцы. Выяснилось, что мужчина после приезда в Казахстан полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию в Белгородскую область.

В сентябре 2020 года его задержали. На допросе он рассказал, что на преступление пошел из корыстных побуждений — убил знакомого и забрал его автомобиль. После убийства он отправил родственникам телеграмму от имени погибшего, что последний находится в Иркутске и вернется через неделю. Этим он выиграл время, необходимое, чтобы уехать в другой регион до того, как автомобиль объявят в розыск.

Обвиняют его по статьям УК РСФСР, которые действовали в стране в 1994 году — 146 УК РСФСР (разбой, совершенный с применением оружия), и 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений). Максимальная санкция по последней статье — смертная казнь. Но в России на нее действует мораторий. Меру наказания ему определит суд.

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