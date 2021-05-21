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Штрафы за нарушения ПДД предложили списывать автоматически

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов долгов по штрафам — автоматически списывать деньги с банковского счета при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.

Сейчас взыскание штрафов в области дорожного движения составляет значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы. Пристав направляет запросы в банки.

По словам замглавы Минюста Евгения Забарчука, штрафы, выписанные при помощи средств фото- и видеофиксации нарушений, можно взимать без участия судебных приставов. Возможен переход к электронному механизму исполнения подобного рода документов, когда деньги с банковского счета нарушителя будут списываться автоматически.

«Мы полагаем, что до конца этого года основная законодательная база (по цифровизации работы приставов) должна быть сформирована для того, чтобы со следующего года судебные приставы работали в режиме цифрового исполнительного производства», — цитирует Забарчука ТАСС.

Тема: Дорожные войны
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