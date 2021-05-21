Отшельница Агафья Лыкова рассказала о страшном уровне воды

Сильный паводок начался в Хакасии, о резком подъеме воды рассказала и отшельница Агафья Лыкова, которая живет на территории заповедника «Хакасский».

«Попасть на заимку удалось в окошко между большой водой, сегодня утром Агафья Карповна дозвонилась до меня и предупредила, что бы по воде не ходили, уровень воды страшный (так она сказала) и образовал заломы на реке», — написал руководитель заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Глава региона Валентин Коновалов подписал постановление о введение режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Обстановка по-прежнему остается напряженной.

Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Зарегистрировано четыре перелива автодорог, поврежден бревенчатый мост.