Отшельница Агафья Лыкова рассказала о страшном уровне воды

Сильный паводок начался в Хакасии, о резком подъеме воды
рассказала и отшельница Агафья Лыкова, которая живет на территории заповедника «Хакасский».
«Попасть на заимку удалось в окошко между большой водой, сегодня
утром Агафья Карповна дозвонилась до меня и предупредила, что бы по воде не ходили,
уровень воды страшный (так она сказала) и образовал заломы на реке», — написал руководитель
заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
Глава региона Валентин Коновалов подписал постановление о введение режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Обстановка по-прежнему остается напряженной.
Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных
участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки.
Зарегистрировано четыре перелива автодорог, поврежден бревенчатый мост.