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Томские ученые уточнили возраст древнего слона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Древний слон, найденный в Асине Томской области, на 200 тысяч лет моложе, чем предполагалось, выяснили ученые Томского госуниверситета. Это меняет представления о фауне и процессах, протекавших несколько тысяч лет назад.

Возможность уточнить возраст древних находок, которые раньше датировались лишь по морфологическим признакам, появилась с распространением радиоуглеродного анализа. Палеонтологи ТГУ выяснили, что древний слон, найденный в Асине, на 200 тысяч лет моложе, чем предполагалось, что в корне меняет представления о фауне и процессах, протекавших несколько тысяч лет назад.

В ХХ веке сложилась концепция, что в течение последних 2,5 миллиона лет слоны эволюционировали в сторону постепенного уменьшения толщины эмали и увеличения количества пластин в их зубах, адаптируясь к расширению открытых ландшафтов и изменению. По толщине эмали определяли возраст находок. Радиоуглеродный анализ с ускорительной масс-спектрометрией позволил уточнить этот возраст.

Ученые датировали череп слона, найденный во время строительства здания в городе Асине в середине прошлого века. По морфологическим признакам считается, что такие слоны жили на территории Томской области примерно 300 тысяч лет назад. Но радиоуглеродная датировка показала, что его настоящий возраст – 42 тысячи лет.

По информации вуза, эти результаты важны для геологов, для геологической съемки и для оценки физико-географических условий природной среды. Они расширяют видовое разнообразие фауны, которая жила с нашими предками.

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Технологии #Наука #История
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