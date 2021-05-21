Июнь в Бурятии будет жарче обычного

Температура в Бурятии в июне будет выше средних многолетних значений. Хотя в первые пять дней по республике еще ожидаются ночные заморозки, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.
По предварительному прогнозу в июне средняя месячная температура воздуха по Бурятии будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Температура воздуха ночью составит от 3 до 10 градусов, при облачности от 8 до 15 градусов выше нуля. Но в первой пятидневке ночью ожидаются заморозки интенсивностью 0-4 градусов мороза.
Температура днем в первые две декады июня по республике будет держаться отметках 15-21 градус выше нуля, а в третьей декаде поднимется до 24-30 градусов.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Бурятии в основном во второй половине июня. Месячное количество осадков составит 20-60 миллиметров, по юго-западным районам Бурятии —80-120 миллиметров. Это больше средних многолетних значений.
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