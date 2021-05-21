Сборная России заменила вратаря в стартовой заявке на ЧМ

Вратарь Иван Бочаров, не включенный в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею, вошел в состав 17 хоккеистов, заявленных на первый матч.
Штаб сборной заявил необходимое по регламенту ИИХФ минимальное число в 17 игроков (15 полевых и двух вратарей). Ожидается, что заявка будет расширена.
В заявку не попал Иван Федотов, числившийся в предварительной заявке команды. Бочаров готовился в формате «пузыря». Вторым вратарем заявлен Александр Самонов.
В списке защитников — Артем Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков.
Нападающие — Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артем Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев, Александр Барабанов.
Первый матч хоккеисты Валерия Брагина проведут 21 числа против команды Чехии, начало в 16:15 мск.
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