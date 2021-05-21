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Новосибирская воспитатель детсада начала делать крафтовую бумагу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Еленой Жарковой

Лауреат конкурса «Воспитатель года» из Новосибирска Елена Жаркова зарабатывает на продаже крафтовой бумаги, для нее это не только способ дополнительного заработка, но и способ беречь экологию.

Воспитательница ведет осознанный образ жизни и заботится об экологии, например, собирает батарейки, сортирует мусор, старается снизить число отходов, рассказала Sibnet.ru Жаркова. Она с коллегами учит детей в саду, где они также делают бумагу.

Фото: © предоставлено Еленой Жарковой

Продажа бумаги приносят воспитательнице дополнительный доход. Она продает листы через Instagram и «Юлу». Средняя стоимость одного листа — 20 рублей. Воспитательница планирует расширять ассортимент, начать проводить мастер-классы, искать творческих партнеров — каллиграфов, художников и переплетчиков.

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