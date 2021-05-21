Экстрасенс Роман в Приангарье выманил у пенсионерки 3 миллиона

Пенсионерка из Усть-Кута Иркутской области перевела экстрасенсу, с которым разговаривала по телефону, 3 миллиона рублей. Для расчетов с «целителем» она взяла кредит и заложила квартиру, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
В мае в дежурную часть отдела МВД в Усть-Куте пришла 68-летняя местная жительница. Она заявила, что с февраля по май оплачивала услуги экстрасенса, пообещавшего снять порчу с сына и осчастливить будущие поколения семьи.
Об услугах экстрасенса она узнала из телевизионной передачи, где ведущая по имени Амина демонстрировала сверхъестественные способности. Впечатлившись навыками Амины, пенсионерка позвонила по номеру, указанному на экране.
Ей ответил мужчина, назвавшийся Романом, и сказал, что на пенсионерку наложено проклятие, а взрослого сына нужно срочно спасать от грозящей беды. Но если о сеансе «спасения» кто-то узнает, любой из родственников умрет.
В течение нескольких месяцев женщина платила Роману за молебны, свечи, заряженную воду, подключение к решению проблемы монахов. После всего он обещал приехать в гости с цветами.
Когда деньги закончились, а знакомые перестали одалживать, потерпевшая оформила кредит под залог квартиры и вновь перечислила деньги магам. В общей сложности она отдала «экстрасенсам» 3 миллиона рублей.
Но когда женщина поняла, что желаемое счастье не наступило, пошла в полицию. Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейским предстоит установить личности злоумышленников.