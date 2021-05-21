Экстрасенс Роман в Приангарье выманил у пенсионерки 3 миллиона

Пенсионерка из Усть-Кута Иркутской области перевела экстрасенсу, с которым разговаривала по телефону, 3 миллиона рублей. Для расчетов с «целителем» она взяла кредит и заложила квартиру, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В мае в дежурную часть отдела МВД в Усть-Куте пришла 68-летняя местная жительница. Она заявила, что с февраля по май оплачивала услуги экстрасенса, пообещавшего снять порчу с сына и осчастливить будущие поколения семьи.

Об услугах экстрасенса она узнала из телевизионной передачи, где ведущая по имени Амина демонстрировала сверхъестественные способности. Впечатлившись навыками Амины, пенсионерка позвонила по номеру, указанному на экране.

#Громкое дело Дело банды экстрасенсов

Ей ответил мужчина, назвавшийся Романом, и сказал, что на пенсионерку наложено проклятие, а взрослого сына нужно срочно спасать от грозящей беды. Но если о сеансе «спасения» кто-то узнает, любой из родственников умрет.

В течение нескольких месяцев женщина платила Роману за молебны, свечи, заряженную воду, подключение к решению проблемы монахов. После всего он обещал приехать в гости с цветами.

Когда деньги закончились, а знакомые перестали одалживать, потерпевшая оформила кредит под залог квартиры и вновь перечислила деньги магам. В общей сложности она отдала «экстрасенсам» 3 миллиона рублей.

Но когда женщина поняла, что желаемое счастье не наступило, пошла в полицию. Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейским предстоит установить личности злоумышленников.