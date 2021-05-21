Глава Хакасии увеличил доход в 2020 году

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов заработал в 2020 году 3,5 миллиона рублей, что на 27% больше, чем год назад.

«В сумму входит доход, полученный по месту работы, и средства от продажи имущества — доли в квартире», — говорится в сообщении правительства.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в собственности у Коновалова, как и в 2019 году, квартира площадью 63,6 квадратных метров, гараж в 23,2 квадратных метров и земельный участок под ним, еще два садово-огородных участка площадью 619 квадратных метров и 593 квадратных метров и легковой автомобиль Mazda Familia выпуска 2001 года.

Доход супруги главы республики в отчетном году составил чуть более 947 тысяч рублей. В эту сумму входят доходы, полученные по месту работы, от продажи доли в квартире и соцвыплаты на детей. Супруга главы является собственником автомобиля Toyota Wish выпуска 2009 года.