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Упрощено получение налогового вычета на покупку жилья

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне получили право на вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке, говорится в документе, опубликованному на официальном портале правовой информации.

Граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее.

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Вычеты будут предоставляться проактивно. «Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — сообщили ТАСС в ФНС

Действующий ранее механизм получения налоговых вычетов предполагал подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

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