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США признались в невозможности остановить «Северный поток – 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House
Белый дом признал, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», готового примерно на 95%, уже практически невозможно, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду подтвердил, что Штаты отказались от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG.

«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%», — приводит ТАСС слова Псаки. «Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

При этом, по ее словам, Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы показать свое негативное отношение к проекту. !Мы продолжали демонстрировать, что мы считаем это плохой идеей, плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать», — заявила Псаки.

Она также отметила, что США руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с ФРГ, а также учитывали ряд «глобальных факторов, когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир
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