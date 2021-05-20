Жириновский трижды привился от коронавируса

Глава ЛДПР Владимир Жириновский признался журналистам, что поставил себе три прививки от коронавируса и намерен сделать четвертую.

«Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму. Третья — укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом политик не уточнил, какие препараты он выбрал для иммунизации. В России в настоящий момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован векторный препарат «Спутник V».

После «Спутника V» регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». Последней на сегодня российской вакциной от коронавируса является «Спутник Лайт». При этом повторная вакцинация препаратами обычно рекомендуется через шесть месяцев после первой.