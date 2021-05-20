Российские хоккеисты получат тайную нашивку

Каждый хоккеист сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Риге, будет носить под пиджаком нашивку с надписью «Россия в моем сердце», сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире Первого канала.

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка «Россия в моем сердце». Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед игроков страны после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками станут команды Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Первый матч хоккеисты Валерия Брагина проведут 21 числа против команды Чехии, начало в 16:15 мск.