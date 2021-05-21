Определились все участники большого финала Евровидения

Десять стран из второго полуфинала пополнили список стран, которые выступят на большом финале Евровидения-2021.

По итогам второго полуфинала борьбу в песенном конкурсе продолжат Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швеция, Греция и Финляндия.

Первый полуфинал прошел 18 мая. Из него в финал прошли участники из России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Кипра, Швеции, Литвы, Бельгии и Украины. Также в финале выступят страны большой пятерки — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. И Нидерланды, как страна-победитель конкурса в 2019 году.

Организаторы Евровидения намеренно объявляли победителей полуфиналов хаотично, а не по количеству баллов, чтобы сохранить интригу до финала. Победителя Евровидения выберут 22 мая. Трансляция шоу пройдет в 22.00 (по мск) на Первом канале.