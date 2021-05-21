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Первый день ЧМ: кто играет 21 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Россия сразится с Чехией в первый день чемпионата мира по хоккею 2021 года, также мировое первенство откроют пары Германия и Италия, Белоруссия и Словакия, Канада и Латвия.

Россия – Чехия (группа А)

Трансляция по Первому каналу в 16.15 (мск)

Чехи были последними соперниками россиян на предшествующем перед чемпионатом Евротуре, и «Красная машина» уступила со счетом 0:4. У сборной России будет шанс взять реванш.

«Возможно, Россия и пропускала легкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у нее плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», – цитирует «Чемпионат» нападающего сборной Чехии Лукаша Радила.

По оценке букмекеров, победа будет за россиянами, но разрыв по коэффициенту со сборной Чехии довольно небольшой. Фактически, у команд почти равные шансы на победу, но у сборной России после недавнего поражения чуть выше мотивация.

Германия – Италия (группа А) 

Трансляция на канале «Матч!»  в 16.15 (мск)

Сборная Германии проиграла пять из шести матчей в рамках подготовки к чемпионату мира. Усилить состав на турнир призваны три игрока из НХЛ. Первый матч мирового первенства немецкие хоккеисты проведут с соперниками из Италии. С 2012 года Германия и Италия провели две очные встречи, и обе остались за сборной Германии.

На последнем чемпионате Италия считалась одним из главных аутсайдеров. Шансы, что итальянцы выйдут из группы, практически нулевые, считают букмекеры. Эксперты полагают, что в матче против сборной Германии итальянцы вряд ли смогут рассчитывать на победу.

Белоруссия – Словакия (группа В)

Трансляция на канале «Матч.Игра» в 20.15 (мск)

Белорусы привезли на турнир очень неплохую команду. В ней помимо натурализованных легионеров Ника Бэйлера, Дэнни Тэйлора, Джеффа Плэтта и Франсиса Паре будет еще и Егор Шарангович, который показал крутую игру сначала в КХЛ, а затем в дебютном сезоне за «Нью-Джерси».

Словакия на этом турнире выглядит очень слабо. Это системная команда, которая отлично играет в обороне, но по именам ее состав совсем не впечатляет. От команд не стоит ожидать активных атак и большого количества голов. В этой паре букмекеры отдают предпочтение Белоруссии.

Канада – Латвия (группа В)

Трансляция на канале «Матч!» в 20.15 (мск)

Состав Канады на этом чемпионате не впечатляет, но это ничуть не мешает «кленовым листьям» сохранять статус фаворитов. На ЧМ-2018 они без труда вышли из группы и добрались до финала. Что нельзя сказать об их первом сопернике — сборной Латвии.

Латыши на предыдущем чемпионате заняли пятую строчку в группе и пролетели мимо плей-офф. Букмекеры уверенно ставят на победу сборной Канады, заокеанские мастера должны показать свой класс в первом матче.

На Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею открыт конкурс прогнозов. Болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей. За угаданный счет, победителя и разницу шайб начисляются баллы. Главные призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.

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