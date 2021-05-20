Microsoft окончательно «убьет» Internet Explorer

Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 15 июня 2022 года, говорится в сообщении корпорации.

Предполагается, что устаревший браузер должен заменить Microsoft Edge с режимом IE — он позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Благодаря Microsoft Edge Internet Explorer 11 будет окончательно выведен из использования.

Браузер Internet Explorer появился в 1995 году. После появления Mozilla Firefox и Chrome его доля на рынке стала быстро падать, в 2012 году она составляла менее 30%, а 2016 году браузер использовали менее 10% пользователей.

Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась в 2015 году. В Windows 10 браузером по умолчанию впервые стал более современный Microsoft Edge. После 2022 года архивный браузер продолжат поддерживать лишь в корпоративной версии Windows 10 LTSC.