Россиян оценят по единому кредитному рейтингу

Центробанк введет единую шкалу кредитных рейтингов россиян для всех бюро кредитных историй, сообщается на сайте регулятора.

Цифровая шкала будет от 1 до 999, чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Обобщенный рейтинг станет доступен россиянам вместе с кредитным отчетом, при необходимости его предоставят индивидуально.

Единый подход увеличит заинтересованность заемщиков в формировании и получении информации о своей кредитной истории, а также приведет к повышению финансовой грамотности, полагает регулятор.

Новые требования вступят в силу поэтапно — для квалифицированных бюро кредитных историй они заработают с 1 января 2022 года, остальные начнут рассчитывать единую шкалу с 1 января 2024 года.

Согласно данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей, это рекордный показатель за всю современную историю страны.