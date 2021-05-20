Представлен доступный смартфон Samsung с характеристиками флагмана

Компания Samsung представила недорогой смартфон F52 5G, возможности которого выходят за рамки бюджетного аппарата.

Аппаратной основой новинки стал чипсет Snapdragon 750G, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Процессор имеет ядра Kryo 570 с частотой 1,8-2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619, есть поддержка стандарта 5G.



Емкость накопителя составляет 128 ГБ, с помощью карты microSD доступное пространство можно расширить до 1 ТБ. Батарея емкостью 4500 мАч имеет функцию быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung F52 5G оснащается Quad-камерой с двумя датчиками изображения для макросъемки и размытия фона. Заявлена поддержка съемки видео в стандарте повышенной четкости 4K ULTRA HD при частоте 30 кадров в секунду.

Устройство оборудовано 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Программной основой выступает операционная система Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.1.

Новинка доступна в цветовых исполнениях Dusky Black и Magic White, стоимость смартфона составляет 310 долларов. На первом этапе продажи начнутся только на китайском рынке, затем аппарат появится в других странах.