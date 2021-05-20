НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Представлен доступный смартфон Samsung с характеристиками флагмана

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Фото: © Samsung

Компания Samsung представила недорогой смартфон F52 5G, возможности которого выходят за рамки бюджетного аппарата.

Аппаратной основой новинки стал чипсет Snapdragon 750G, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Процессор имеет ядра Kryo 570 с частотой 1,8-2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619, есть поддержка стандарта 5G.

Емкость накопителя составляет 128 ГБ, с помощью карты microSD доступное пространство можно расширить до 1 ТБ. Батарея емкостью 4500 мАч имеет функцию быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung F52 5G оснащается Quad-камерой с двумя датчиками изображения для макросъемки и размытия фона. Заявлена поддержка съемки видео в стандарте повышенной четкости 4K ULTRA HD при частоте 30 кадров в секунду.

Устройство оборудовано 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Программной основой выступает операционная система Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.1.

Новинка доступна в цветовых исполнениях Dusky Black и Magic White, стоимость смартфона составляет 310 долларов. На первом этапе продажи начнутся только на китайском рынке, затем аппарат появится в других странах.

Еще по теме
Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами
Представлен смартфон с гигантской камерой
Xiaomi заново выпустит старый смартфон
Эксперты объяснили опасность платежей через телефоны с NFC
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцев предупредили о подтоплении дач
Первый в мире Атлас миграций поможет спасти северных оленей
Власти Новосибирска и Омска ответили на слова о ненужности метро
Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей в Хакасии
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
19
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО
16
Экс-советница президента США попросила у Путина гражданство
Sibnet.Ru