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Россия покажет «агрессивный» хоккей в матче с Чехией на старте ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу, 21 мая, в Риге. В первом матче турнира сборная России встретится со сборной Чехии. 

Ранее на чемпионатах мира Россия и Чехия сыграли 21 матч. По победам у команд ничья — 8:8. самый крупный счет, с которым побеждала «Красная машина»  — 6:1, «львы» отвечали со счетом — 7:4.

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В последний раз сборные встречались на Чешских играх в начале мая. Чехи выиграли этот этап Евротура: они победили Финляндию, Швецию и разгромили Россию, забросив четыре безответные шайбы.

«Возможно, Россия и пропускала легкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у нее плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», — сказал нападающий сборной Чехии Лукаш Радил.

«Относительно последнего матча Евротура наш состав серьезно поменялся. На чемпионате мира будет другая игра, другой накал. Чехи себя здорово проявили на этапе в Праге. Будем серьезно готовиться и играть на победу», — отметил российский нападающий Эмиль Галимов.

Начало матча Россия — Чехия по расписанию: 16:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция на Первом канале и сайте 1tv.ru.

Считается, что у чехов — лучшая на турнире атака с Якубом Враной, Домиником Кубаликом и Филипом Задиной, также у них в команде лучший голкипер последнего розыгрыша Кубка Гагарина — Шимон Грубец.

Россия будет стараться действовать в атакующем стиле, агрессивно. На этот чемпионат хорошо укомплектована линия защиты — четыре бойца из НХЛ — которые помогут вратарям, еще не игравшим на чемпионатах мира.

Победа России в этой встрече оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу Чехии — 2.96.

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