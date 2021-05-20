Marvel показала отрывки из предстоящих премьер

Студия Marvel представила новые отрывки из двух предстоящих проектов — фильма «Черная вдова» и сериала «Локи».

Первыми ролики увидели зрители церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2021, затем они были опубликованы в Сети.

В отрывке из «Черной вдовы» главная героиня Наташа Романофф вместе с подругой по Красной комнате Еленой Беловой уходят от преследующего их вооруженного мотоциклиста.

Премьеру этого фильма неоднократно переносили из-за пандемии. «Черная вдова» станет первым релизом Marvel на большом экране с начала коронавируа. Премьера фильма в России запланирована на 8 июля.

В отрывке из сериала «Локи» можно видеть беду Бога хитрости и обмана с агентом Управления временными изменениями. Релиз сериала намечен на 9 июня, он выйдет на стриминговом сервисе Disney+, как ранее «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний Солдат».

Ожидается, что этот сериал станет своеобразным «мостиком», который станет некой предысторией четвертого «Тора» и позволит вернуть Мьёльнир в основную реальность киновселенной.