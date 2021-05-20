Кремль заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но «процесс идет непросто», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению», — цитирует ТАСС Пескова.

Но, по его оценке, «процесс идет непросто». «Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», — обрисовал ситуацию пресс-секретарь российского лидера.

Он ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку «пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции».

Зеленский накануне заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства.