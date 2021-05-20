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Новосибирцев предупредили о подтоплении дач

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дачи на берегу Оби в Новосибирске могут быть подтоплен из-за критического уровня воды, сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с увеличение сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, в ближайшие сутки на реке Обь в Новосибирске продолжается подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки до 360 сантиметров и подтопление отдельных садовых участков в черте города.

Спасатели посоветовали дачникам уплотнить двери и окна, освободить подвалы от вещей, придумать, куда вывезти животных, какие документы забрать в случае подтопления. А также предлагают запастить досками и опорами для прохода к дому.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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