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Первый в мире Атлас миграций поможет спасти северных оленей

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Института экологии и географии СФУ Александр и Петр Савченко в составе международной команды из 92 ученых приступили к работе по созданию первого в истории Атлас миграций копытных, сообщает пресс-служба вуза.

По словам соавтора, профессора СФУ Александра Савченко, в современном мире миграционные пути копытных резко меняются или даже исчезают совсем из-за вмешательства человека в дикую природу. Изменение климата, влияющее на распределение воды, снега, льда и ареалы растений, также влияют на сезонные перемещения.  

Глобальный атлас миграций поможет лицам, принимающим решения, определить приоритеты и ограничить хозяйственное воздействие в районах, которые служат местами важнейших маршрутов (путей) миграций.

«Новая глобальная инициатива, организованная CMS (Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных), будет использовать новейшие технологии GPS-слежения, картографическое программное обеспечение и платформы для обмена данными между регионами и государствами. Команда также попытается составить карту уже утраченных миграций и задокументировать местные и исторические знания о перемещениях животных», — рассказал ученый.

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