Первый в мире Атлас миграций поможет спасти северных оленей

Ученые Института экологии и географии СФУ Александр и Петр Савченко в составе международной команды из 92 ученых приступили к работе по созданию первого в истории Атлас миграций копытных, сообщает пресс-служба вуза.
По словам соавтора, профессора СФУ Александра Савченко,
в современном мире миграционные пути копытных резко меняются или даже исчезают
совсем из-за вмешательства человека в дикую природу. Изменение климата,
влияющее на распределение воды, снега, льда и ареалы растений, также влияют на
сезонные перемещения.
Глобальный
атлас миграций поможет лицам, принимающим решения, определить приоритеты и
ограничить хозяйственное воздействие в районах, которые служат местами
важнейших маршрутов (путей) миграций.
«Новая глобальная инициатива, организованная CMS (Конвенции
о сохранении мигрирующих видов диких животных), будет использовать новейшие
технологии GPS-слежения, картографическое программное обеспечение и платформы
для обмена данными между регионами и государствами. Команда также попытается
составить карту уже утраченных миграций и задокументировать местные и
исторические знания о перемещениях животных», — рассказал ученый.