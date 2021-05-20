Власти Новосибирска и Омска ответили на слова о ненужности метро

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно, ставку нужно делать на железную дорогу. Это прокомментировали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Омской области Александр Бурков.

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в среду.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, он встречался с Хуснуллиным лично и уверен в том, что федеральные власти рассчитывают на достройку метро в Новосибирске.

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«Его слова я трактовал следующим образом – метрополитен в Новосибирске надо достроить. Все это делается, прежде всего, за счет поддержки бюджетных средств. Стоит задача закончить, у нас не закончена Дзержинская ветка», – сказал Локоть журналистам в четверг.

Власти Омской области еще в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. По словам губернатора региона Александра Буркова, для достройки первого участка метро необходимо порядка 35 миллиардов рублей. Речи о достройке не идет, но существующие объекты нужно увязать в единую сеть.

«Мы никогда ни в бюджете города не найдем этих средств, ни в бюджете региональном. Мною дано поручение, чтобы все то, что было построено, увязать в единую сеть. Мы этот вопрос не бросаем. Важно только, в какой он будет форме. Сегодня появилась возможность поучения инфраструктурных кредитов. Была встреча с Хуснуллиным. Никто этот вопрос не снял, мы работаем», – цитирует главу региона «СуперОмск».