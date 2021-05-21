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Последние звонки прозвенят в школах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выпускники в Новосибирске отметят Последний звонок в пятницу и субботу, 21 и 22 мая, об этом сообщил пресс-центр мэрии.

По данным властей города, праздничные мероприятия пройдут в школах Новосибирска без особенных ограничений, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

В Новосибирске завершают учебный год более 25 тысяч выпускников. Из них – 16 тысяч девятиклассников и 9 тысяч выпускников 11-х классов.

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Жизнь #Образование
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