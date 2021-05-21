Последние звонки прозвенят в школах Новосибирска

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Выпускники в Новосибирске отметят Последний звонок в пятницу и субботу, 21 и 22 мая, об этом сообщил пресс-центр мэрии.
По данным властей города, праздничные мероприятия пройдут в школах Новосибирска без особенных ограничений, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.
В Новосибирске завершают учебный год более 25 тысяч выпускников. Из них – 16 тысяч девятиклассников и 9 тысяч выпускников 11-х классов.
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