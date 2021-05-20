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Мост смыло паводком в Хакасии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мост через реку Большой Анзас смыло паводком, его восстанавливают силами рабочих из золотопромышленных артелей. В других районах Хакасии затапливает участки, вода подходит к домам.

Паводковая обстановка в Хакасии остается напряженной. На дорогах Абаза – Арбаты и Большая Сея – Верх Таштып наблюдаются переливы воды через дорожное полотно. Выставлены посты МВД, движение транспорта ограничено.

В течение дня вода зашла на ряд приусадебных участков в Аскизском и Бейском районах, увеличилось количество подтопленных участков в Абазе. Все силы экстренных служб направлены на оказание помощи населению в зоне подтопления.

В Абазе подтоплены 58 земельных участков, граждане частично разместилась у родственников, частично — отказалась от отселения. На территории Бейского района подтоплены 16 приусадебных участков. 




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