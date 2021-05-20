Слепышев удивился назначению капитаном сборной России

Нападающий Антон Слепышев заявил, что был удивлен назначением на пост капитана сборной России по хоккею на чемпионате мира в Риге.

«Когда назначили капитаном, был удивлен, потому что в команде были более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие, и теперь нужно сделать все, чтобы его оправдать», — цитирует Слепышева сайт Федерации хоккея России.

Слепышев отметил, что для него это будет первый чемпионат мира, и пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы порадовать победами.

«Оглянуться на прошедший матч с чехами нам, безусловно, стоит. Выполним работу над ошибками, разбираем игру соперника, но делаем акцент на своей», — сказал он.