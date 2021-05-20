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Банк России рассказал о дизайне новой 100-рублевой банкноты

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой 100-рублевой банкноте для определения номиналов незрячими людьми, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок выбран другой, передает издание. По размеру новые купюры будут аналогичны нынешнему размеру.

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Российские банкноты оригинальны и существенно отличаются от банкнот еврозоны, ответил Алексеев на вопрос газеты о схожести с евро. «Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», — сказал Алексеев в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас также разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами для банкнот номиналом 200 рублей. В настоящее время у банкнот всех номиналов, кроме 200-рублевых купюр, бумага имеет биоцидные свойства, так как в нее добавляется специальное антимикробное вещество.

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