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«Наши» против России: кто из КХЛ играет за другие страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru
Российские клубы КХЛ невозможно представить без звездных легионеров. Но сейчас большинство из них играют против России — на льду чемпионата мира в Латвии, где они выступают за свои страны. Например, голкиперы команд Чехии и Финляндии.

В основном легионеры КХЛ выступают за сборные так называемой Большой хоккейной шестерки — это собирательное название шести сильнейших хоккейных сборных: Канады, России, США, Финляндии, Чехии и Швеции.

«Наши» против России

Болельщики КХЛ увидят в сборных Чехии, Финляндии, Швеции и США довольно много знакомых хоккеистов. Всего в основные составы названных стран вошли 14 игроков из российской лиги. Больше всего «наших» в сборной Финляндии (шесть) и Швеции (пять). В сборной США один защитник из «Торпедо», а Чехия вызвала из КХЛ двух вратарей.

Сборная США: Защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман. Он играл за российский клуб всего один сезон 2020-21 год.

Сборная Чехии: Вратари Шимон Грубец (омский «Авангард») и Роман Вилл (челябинский «Трактор»). Грубец защищает ворота омичей с 2020 года, в этом сезоне вместе с «Авангардом» стал обладателем Кубка Гагарина. Вилл также стал вратарем «Трактора» в 2020 году.

Сборная Финляндии: вратари ХК «Сибирь» Харри Сятери и ХК «Металлурга» Юхо Олкинуора. Сятери выступает за новосибирскую команду с 2019 года, до этого он провел три сезона с 2014 года за подольский клуб «Витязь». Олкинуора встал в ворота магнитогорцев в 2020 году, а предыдущий сезон играл в «Адмирале» (Владивосток).

Защиту финны укрепили двумя хоккеистами из «Авангарда». Это Вилле Покка и Оливер Каски. Покка провел в Омске уже три сезона, а Каски играет в КХЛ с 2020 года. Контракт с ним был заключен на год и информации о его продлении пока нет.

Среди нападающих из КХЛ в сборной Финляндии — Микаэль Руохамаа из ХК «Сибирь» и Ере Карьялайнен из клуба «Сочи». Руохамаа играет в «Сибири» с 2019 года, Карьялайнен за сочинский клуб провел один сезон.

Сборная Швеции: вратарь Адам Рейдеборн из казанского «Ак Барса». Он выступает за Казань два последних сезона.

Шведы также взяли в защиту двух полевых игроков, выступающих в России. Это Клас Дальбек (ЦСКА), Лоуренс Пилут («Трактор»). Дальбек провел уже пять сезонов в ЦСКА, что самое большое среди всех перечисленных хоккеистов. Он взял Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. Пилут в «Тракторе» всего один сезон.

В нападении у Швеции Оскар Линдберг из московского «Динамо» и Марио Кемпе из ЦСКА. Линдберг сыграл за динамовцев первый сезон. Кемпе провел в ЦСКА последние два сезона, а до этого нападающий три сезона выступал за «Витязь». Марио Кемпе уже помог сборной Швеции завоевать победу над Швейцарией, положив гол в ворота соперникам в первом периоде, игра завершилась победой шведов со счетом 7:0. 

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая. Игры группового этапа завершатся 1 июня, затем пройдут четыре игры плей-офф. Финал чемпионата состоится 6 июня. 

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