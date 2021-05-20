Российский космонавт разместил видео об экспедиции по льду Байкала

Российский космонавт Сергей Рязанский в марте вместе с участниками авторских туров перешел Байкал по льду. Ссылку на видео об экспедиции он разместил на своей странице в Facebook.

Сергей Рязанский — летчик-космонавт, Герой Российской Федерации. Первый в мире ученый — командир космического корабля. В марте он решил перейти Байкал по льду вместе с создателями авторских туров.

«Перешли Байкал по льду, помните? Меня очень порадовала командная работа: мы все поддерживали друг друга, вдохновляли и даже творили! Да, кто не знал, я люблю петь… У нас родилась идея создать клип на песню Би-2 "Скользкие улицы" прямо в сердце Байкала на льду», — сообщил он.

Рязанский объяснил, что любит бросать себе вызовы. И уже совсем скоро его ждет новая экспедиция — на Алтай. Среди первозданной природы, по словам космонавта, у человека есть возможность раскрыть свой потенциал и почувствовать себя настоящим первооткрывателем.

«Когда кажется, что удивляться больше нечему, за очередным поворотом или подъемом открывается новый шикарный вид», — отметил он.

В апреле еще один космонавт, Герой России Сергей Ревин, наблюдая за Землей из космоса, присмотрел для себя участок на Алтае, где хотел бы построить дом.