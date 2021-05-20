Палестинские боевики выпустили по Израилю более 4 тысяч ракет

Боевики за несколько дней конфликта выпустили из сектора Газа по Израилю около 4070 ракет, 610 из них упали на палестинской территории, сообщает пресс-служба израильской армии.

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила примерно 90% ракет, выпущенных палестинскими боевиками, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.

По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.