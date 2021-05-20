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Госдума заинтересовалась судьбой завода «Тяжстанкогидропресс»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Комитет по экономике Госдумы запросит у правительства РФ поддержку новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс», который массово увольняет людей из-за отсутствия заказов и перспектив.

«Государственная Дума единогласно приняла подготовленное мной поручение комитету по экономике запросить информацию у Правительства РФ о мерах поддержки нашего завода "Тяжстанкогидропресс". Значит, ситуация будет под контролем профильного комитета Госдумы. Я точно знаю, что Минпромторг плотно занимается этой темой», — написала в соцсетях депутат Госдумы Вера Ганзя.

Она сообщила РБК, что предприятию определенно необходимо искать инвестора и проводить реструктуризацию задолженности. Она добавила, что правоохранительные органы занимаются вопросом о причинах банкротства акционера завода, ООО СМЦ «Стиллайн».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы.

В июне собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин говорил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что осенью может остановить деятельность из-за отсутствия заказов. Мощности завода позволяют выполнять заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к предприятию. В октябре работники хотели выйти на пикет из-за задержек зарплаты, но из-за коронавируса акцию запретили.

На «Тяжстанкогидропрессе» работало 365 человек. Предприятие уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом увольнении 58 работников по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства.

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