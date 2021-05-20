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Горячую воду отключат в двух районах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Испытания теплосетей на прочность начнутся по зоне ТЭЦ-5, под отключения горячей воды попадут улицы в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска, сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

По зоне теплоснабжения испытания в круглосуточном режиме продлятся с 24 по 30 мая. Отключение горячей воды продлится с 24 по 31 мая. Вода начнет остывать с понедельника, 23 мая.

В Октябрьском районе под испытания попадут сети по Гусинобродскому шоссе, улицам Лазурной, Доватора, Волочаевской, Высоцкого, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Ключ-Камышенскому плато, Кленовой, Взлетной.

В Первомайском – по улицам Заречной, Марата, 2-й Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайской, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана и Эйхе.

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Новосибирск #Недра и ТЭК #Город
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