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Глава ФСИН заявил о восстановлении Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, он может общаться с семьей, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается», — цитирует Калашникова ТАСС.

Глава ФСИН добавил, что к Навальному не объявляются какие-то специальные взыскания. «Нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», — отметил он.

Навальный объявил голодовку 31 марта, так как к нему не допускали приглашенного врача, а он жаловался на прогрессирующие боли в спине. Он прекратил ее 24 апреля. По словам его жены, Юлии Навальной, его вес снизился до 76 килограммов при росте 190 сантиметров.

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