Пойманная в Красноярске волчица погибла

Волчица, которую в начале мая отловили в центре города, внезапно умерла, сообщает мэрия Красноярска.

«Как только волчица попала в приют, ветеринары наблюдали за ней ежедневно. Когда животному внезапно стало плохо, специалисты сделали все возможное, чтобы спасти ее. Но, к сожалению, безрезультатно», — говорится в сообщении.



В приюте, где волчица проходила карантин, работает комиссия с участием специалистов администрации города, ветнадзора и другими ведомствами. Причину смерти животного установит экспертиза.

Администрация города готовится подать заявление в полицию по факту смерти волчицы. До сих пор неизвестно, кто был хозяином волчицы, которую нашли в городе.