НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Пойманная в Красноярске волчица погибла

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © мэрия Красноярска

Волчица, которую в начале мая отловили в центре города, внезапно умерла, сообщает мэрия Красноярска.

«Как только волчица попала в приют, ветеринары наблюдали за ней ежедневно. Когда животному внезапно стало плохо, специалисты сделали все возможное, чтобы спасти ее. Но, к сожалению, безрезультатно», — говорится в сообщении.

В приюте, где волчица проходила карантин, работает комиссия с участием специалистов администрации города, ветнадзора и другими ведомствами. Причину смерти животного установит экспертиза.

Администрация города готовится подать заявление в полицию по факту смерти волчицы. До сих пор неизвестно, кто был хозяином волчицы, которую нашли в городе.

Еще по теме
Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев
Путин потребовал переписать домашних животных
Микрорайон в Туве на две минуты оставили без света ради спасения кошки
Депутаты прописали штрафы за жестокое обращение с животными
смотреть все
Красноярск #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Российский космонавт разместил видео об экспедиции по льду Байкала
СК возбудил дело о хищении 1,5 млрд при строительстве БАМа
Госдума заинтересовалась судьбой завода «Тяжстанкогидропресс»
Горячую воду отключат в двух районах Новосибирска
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Вышел легендарный сборник игр Mass Effect
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Глава ФСИН заявил о восстановлении Навального
Лавров положительно оценил первую встречу с Блинкеном
Палестинские боевики выпустили по Израилю более 4 тысяч ракет
Обама рассказал о фотографиях НЛО
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
19
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО
16
Экс-советница президента США попросила у Путина гражданство
Sibnet.Ru