Пойманная в Красноярске волчица погибла

Фото: © мэрия Красноярска
Волчица, которую в начале мая отловили в центре города, внезапно умерла, сообщает мэрия Красноярска.
«Как только волчица попала в приют, ветеринары наблюдали за
ней ежедневно. Когда животному внезапно стало плохо, специалисты сделали все
возможное, чтобы спасти ее. Но, к сожалению, безрезультатно», — говорится в
сообщении.
В приюте, где волчица проходила карантин, работает комиссия с участием специалистов администрации города, ветнадзора и другими ведомствами. Причину смерти животного установит экспертиза.
Администрация города готовится подать заявление в полицию по факту смерти волчицы. До сих пор неизвестно, кто был хозяином волчицы, которую нашли в городе.