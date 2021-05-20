Кубок России по спортивной гимнастике впервые пройдет в Новосибирске

Кубок России по спортивной гимнастике впервые проведут в
Новосибирске, соревнования пройдут с 8 по 12 июня в Центре подготовки по
спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщила пресс-служба областного
правительства.
В соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25
субъектов России. Новосибирскую область на соревнованиях представит Иван
Стретович — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады
(Рио-де-Жанейро, 2016 год), чемпион мира 2019 года.
Также на Кубок приедут участники национальной сборной,
победители чемпионата Европы в Базеле: Никита Нагорный (Москва), Александр
Карцев (Владимирская область), Ангелина Мельникова (Воронежская область),
Виктория Листунова (Москва).
Кубок России — заключительный этап отбора в национальную
сборную команду для участия в Играх XXXII Олимпиады, которые пройдут в Токио с
23 июля по 8 августа.
«Уверен, что Новосибирская область покажет достойный уровень
организационной и содержательной подготовки к мероприятиям Кубка России по
спортивной гимнастике», – сказал замгубернатора Сергей Нелюбов.