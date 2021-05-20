Кубок России по спортивной гимнастике впервые пройдет в Новосибирске

Кубок России по спортивной гимнастике впервые проведут в Новосибирске, соревнования пройдут с 8 по 12 июня в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщила пресс-служба областного правительства.

В соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов России. Новосибирскую область на соревнованиях представит Иван Стретович — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 год), чемпион мира 2019 года.

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Также на Кубок приедут участники национальной сборной, победители чемпионата Европы в Базеле: Никита Нагорный (Москва), Александр Карцев (Владимирская область), Ангелина Мельникова (Воронежская область), Виктория Листунова (Москва).

Кубок России — заключительный этап отбора в национальную сборную команду для участия в Играх XXXII Олимпиады, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

«Уверен, что Новосибирская область покажет достойный уровень организационной и содержательной подготовки к мероприятиям Кубка России по спортивной гимнастике», – сказал замгубернатора Сергей Нелюбов.