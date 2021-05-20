Бразилец стал самым техничным игроком российского футбола

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком признан самым эффективным игроком прошедшего сезона чемпионата России по футболу по количеству обводок, сообщила пресс-служба «Тинькофф» — Российской премьер-лиги.

24-летний форвард 82 раза успешно использовал дриблинг из 107 попыток и показал наибольший процент реализованных обводок соперников. На втором месте рейтинга оказался нигерийский хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес — 71% (73 из 103).

Тройку сильнейших игроков первенства по этому показателю замкнул полузащитник столичного ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич — 68% (103 из 151).

В топ-5 также вошли нигерийский вингер Чидера Эджуке, также представляющий армейский клуб (66%, 145 из 221) и французский нападающий Реми Кабелла из «Краснодара» (66%, 83 из 125). Таким образом, наибольшее представительство в рейтинге получили футболисты ЦСКА.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро в 2019 году. Контракт был подписан на пять лет.