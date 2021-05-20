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Тело мужчины нашли в сгоревшем недостроенном здании в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bairyna / Pixabay License

Спасатели, тушившие пожар в среду в одном из недостроенных зданий Читы, нашли там тело мужчины и сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи не исключают, что гибель неизвестного могла быть криминальной.

В среду около 22.00 по местному времени (16.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в недостроенном здании на улице Белика в Чите спасатели обнаружили тело мужчины.

Следователи и полицейские выехали на место происшествия. Вместе с сотрудниками МЧС они обследовали здание. Тело мужчины отправили для судебно медицинской экспертизы. Точную причину смерти определят специалисты.

Сыщикам предстоит установить личность погибшего и опросить очевидцев произошедшего. В ходе проверки будут рассматриваться разные версии гибели мужчины, в том числе и криминальная. После выяснения всех обстоятельств следователи примут решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.

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