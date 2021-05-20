Синоптики Забайкалья дали прогноз на июнь

Холодная погода отступит от Забайкальского края в июне. Хотя в начале месяца еще ожидаются небольшие заморозки, сообщил региональный гидрометцентр.

По предварительному прогнозу в июне средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений. Ночью ожидается от 3 до 10 градусов выше нуля, при облачности до 15 градусов.

Но заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 4 градусов ниже нуля могут быть во второй пятидневке июня. Синоптики предупредили дачников, что в связи с ожидаемыми погодными условиями высадку рассады овощных и цветочных культур в открытый грунт рекомендуется проводить после 10 июня.

Дневная температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла, в первой и последней пятидневке июня возможно повышение до 28-33 градусов.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в отдельные дни второй и середине третьей декад. Месячное количество осадков составит 20-60 миллиметра.