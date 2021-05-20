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Определились актеры для ролей Мастера и Маргариты в новой экранизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sprcrstl / CC BY-SA 4.0

Мастера и Маргариту в новом фильме «Воланд» режиссера Михаила Локшина сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, сообщили создатели картины на защите проектов в Фонде кино.

Во время защиты проектов компаний-лидеров отечественного производства в Фонде кино было представлено несколько проектов. Среди них — экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где акцент повествования будет смещен на Воланда.

Режиссер Михаил Локшин и продюсер Рубен Дишдишян попросили отключить трансляцию перед тем, как назовут имена актеров, которые исполнят главные роли. Но этого не случилось, поэтому имена актеров стали известны раньше, чем планировалось, сообщает «Российская газета».

По словам создателей фильма, кот Бегемот в новом фильме будет выполнен с помощью компьютерной графики. Он должен получиться трехмерным, и при его создании будут использоваться те же технологии, которые применялись в новом фильме «Король Лев».

Работу над фильмом «Воланд» начнут в 2022 году, дата премьеры пока неизвестна.

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