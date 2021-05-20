Прокат советских «Жигулей» запустили в Финляндии

Бывший чиновник Ханну Лаурикайнен запустил в Финляндии прокат старых «Жигулей» — в его автопарке насчитывается десять советских машин.

Владелец проката с названием «Сибирский лобстер» (Siperian Hummeri Oy) собирал коллекцию по странам Балтии.

«Что-то есть в этих автомобилях. По крайней мере, от любопытства окружающих не получиться укрыться, если выезжаешь на “Ладе”», — рассказал Лаурикайнен изданию yle.fi.

У каждой машины есть собственное имя. ВАЗ-2101 песочного цвета (он же Lada 1200) называется Kopeekka, оранжевый ВАЗ-2103 — Troikka, голубой ВАЗ-21013 (Lada 1200S) — Nappisilm (Глаз-бусинка), черный ВАЗ-2106 — Ministeri (Министр), белый ВАЗ-2105 (Lada 1300S) — Kanttilamppu (Край лампы), красный ВАЗ-21074 (Lada 1600S) — Deluxe, зеленая Lada Niva — Boss, а еще одна, бежевая — Siperian Hummeri.

По его словам, трудность вождения, медленный ход и некоторая неуклюжесть — базовые комплектующие автомобилей «Лада». В то же время их очень легко чинить.

Лаурикайнен заявил, что пока этот бизнес является безумной затеей. Клиентов мало, зато каждый врезался в память. Особенно запомнился предприниматель, въехавший во двор сервиса на шикарном авто и взявший напрокат черную «шестерку», чтобы отправиться на ней на переговоры.