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Почти 150 тыс. новосибирцев попробовали электросамокаты

Источник:
Sibnet.ru
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Более 145 тысяч новосибирцев с начала года воспользовались услугами электросамокатов, сообщила в четверг пресс-служба Ассоциации операторов микромобильности РФ.

По данным ассоциации, с начала 2021 года услугами сервисов Whoosh и Urent в Новосибирске воспользовались более 145 тысяч человек. В 2020 году у электросамокатов было 44 тысячи активных пользователей, в 2019 году – 10 тысяч.

Согласно данным опроса, проведенного мэрией, 54% горожан одобряет появление в Новосибирске кикшеринга – проката электросамокатов. 45% новосибирцев готовы предпочесть их авто и общественному транспорту.

"Тепловая карта" поездок на электросамокатах
Фото: © Ассоциация операторов микромобильности РФ

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