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Подросток в Бурятии надышался газом до смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bru-nO / Pixabay License

Следственный комитет по Бурятии начал проверку после гибели 15-летнего мальчика в одном из сел республики. Предположительно, ребенок надышался газом, сообщило региональное ведомство.

На окраине села, где жил мальчик, есть песчаный овраг. Там обычно играют дети. Во вторник компания подростков отправилась туда после школы. Один из них принес несколько газовых баллонов для туристических горелок, и в течение нескольких минут вдыхал их содержимое, накрыв голову курткой.

Затем он внезапно вскочил на ноги, стал хаотично бегать, а через некоторое время упал. Друзья сразу позвонили в скорую медицинскую помощь. Но приехавшие медики констатировали смерть.

Следователи не исключают, что смерть подростка наступила от острого отравления бытовым газом. Баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются везде и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях.

Подобный «коктейль» вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание может привести к смерти от удушья, параличу дыхательного центра в мозге, токсическому отека головного мозга, отеку легких.

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Бурятия #Происшествия
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