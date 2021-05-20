Форвард Шалунов настроен на золото на ЧМ

Сборной России по хоккею по силам взять золото на чемпионате мира в Риге, для этого спортсмены сейчас усиленно работают, рассказал нападающий Максим Шалунов.

«Сборная усердно работает и ставит перед собой только командные цели. Настраиваемся на победу на чемпионате мира. У России все для этого есть, нам по силам взять золото в Риге. Я верю в это и жду только победы!» — цитирует Шалунова сайт Федерации хоккея России.

По его словам, на чемпионате будет совсем другой хоккей, не как на Евротуре. Хоккеист рассказал, что команда легко прошла карантин, тренируясь в номерах, и уже освоилась на льду.

«Лед и вовсе на удивление хороший — хотя каток на новой коробке залили совсем недавно. Арена холодная. Вот в Праге, где был последний Евротур, душно и влажно, в такой жаре играть не очень приятно. В Риге, наоборот, прохладно — и, скорее всего, такая атмосфера будет и во время чемпионата мира. Зрителей-то на трибунах не будет», — отметил нападающий.