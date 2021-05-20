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Огонь уничтожил 28 домов в поселке Приангарья. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, уничтоживший 28 домов в поселке Дальний Иркутской области. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Поселок находится в Нижнеилимском районе на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. Там проживает 68 человек в 48 домах. Дорог, по которым может проехать тяжелая техника из райцентра, а также паромной переправы к поселку нет.

В среду в Дальнем начался пожар, а сильные порывы ветра разносили искры. В итоге загорелось несколько домов. Всего, по данным МЧС, выгорело 4,2 тысячи квадратных метров. Ликвидировать огонь полностью удалось только в четверг утром. Пожар уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых домов, 20 домов удалось отстоять.

Когда пожар начался, местная  бригада пыталась справиться с огнем своими силами. Из ближайшего муниципалитета также выехала бригада спасателей. К этому времени уже горело больше десятка строений.

Спасатели из областного центра вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России в среду. Также на тушение пожара с воздуха направили самолет-амфибию Бе-200.

Дознавателям предстоит выяснить, что стало причиной пожара. В поселок также отправились психологи для работы с населением.

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