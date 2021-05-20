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Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ricardo Ricote Rodríguez / Attribution License

Microsoft полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, говорится в сообщении и компании.

В новый браузер Microsoft Edge встроен «режим IE», позволяющий получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Edge — единственный браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц, приводит РИА Новости сообщение компании.

В Microsoft добавили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли «в несколько кликов», поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер.

Одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу Edge компания называет защиту данных пользователей. Edge предлагает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen.

Кроме того, функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей.

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