Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

Основатель Telegram назвал пользователей iPhone вынужденными цифровыми рабами и погружении в Средневековье при использовании продукции Apple.

Компания Apple продает «устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме», заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Дурова, дисплеи iPhone с частотой обновления 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на Android на частоте 120 Гц.

Но, по его мнению, «худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование». Он считает, что владение iPhone делает из людей цифровых рабов Apple, поскольку из приложений им разрешают использовать только те, которые компания «позволяет устанавливать через свой App Store», а для резервного копирования данных — только iCloud.

Так Дуров прокомментировал статью газеты The New York Times о возможных уступках главы Apple Тима Кука, на которые он пошел в переговорах с властями Китая в области обеспечения безопасности данных пользователей, в том числе якобы отказ от технологии шифрования.

Дуров полагает, что благодаря Apple власти Китая «теперь полностью контролируют приложения и данные всех своих граждан, которые полагаются на iPhone». По словам бизнесмена, то, что Apple «участвует в крупномасштабной слежке и цензуре по указанию Китая, печально, но не удивительно».