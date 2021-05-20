Кремль ответил на идею Медведева о принудительной вакцинации

Кремль не прорабатывает вопрос изменения законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты считают такую идею рациональной и реализуемой.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что хотя граждане сами решают, прививаться или нет, «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Российские власти могут ввести обязательную вакцинацию для всех или некоторых категорий граждан, считают опрошенные РБК эксперты.

Отдельные права граждан могут ограничиваться «в интересах выживания целой страны», считает эксперт московского Центра медицинского права Андрей Карпенко. «При просчете любой вакцинации всегда сравнивается ожидаемая польза и возможный вред. Вреда от российской вакцины нет, смертельных случаев не зафиксировано, а польза ощутимая будет. <...> Речь идет уже о национальных интересах, о государственной безопасности», — отметил он.

При этом в российских законах уже предусмотрены «задатки введения обязательной вакцинации», сказал руководитель юридического бюро «Золотое сечение» Асад Юсуфов. Речь идет об обязательном календаре прививок для определенных профессии — при принятии соответствующих поправок это можно распространить и на все население, считает юрист.