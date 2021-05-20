Лавров положительно оценил первую встречу с Блинкеном

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была конструктивной — собеседник продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем.

Между сторонами есть понимание необходимости «преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», приводит РИА Новости заявление Лаврова.

«Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», — добавил глава МИД.

Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались почти два часа. Открывая встречу — первую очную с момента назначения Блинкена на пост, — Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.

По его словам, Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.